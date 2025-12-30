An den Feiertagen gehört ein Glas Alkohol für viele dazu. Kurz vor Silvester ruft Anthony Hopkins zum Verzicht auf - Anlass ist ein für ihn besonderes Jubiläum.
Berlin - Schauspieler Anthony Hopkins hat laut eigenen Worten seit 50 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken - und ruft seine Fans in einer Videobotschaft dazu auf, es ihm gleichzutun. "Heute vor 50 Jahren wäre ich fast gestorben, weil ich am Steuer saß, obwohl ich schwer betrunken war", sagte der 87-Jährige in einer Videobotschaft auf Instagram am Montag (Ortszeit). So sei das damals gewesen, sagte Hopkins weiter. In diesem Moment habe er begriffen, dass er von Alkoholismus betroffen sei.