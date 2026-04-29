Leute: Anke Engelke und Bastian Pastewka loben Teamplay der Schafe

Schafweiden wirken friedlich. Doch in der «Glennkill»-Bestseller-Verfilmung geschieht ein Mord und die Schafe ermitteln. Die Promisprecher Anke Engelke und Bastian Pastewka sehen Schafe als Vorbild.
Berlin - Weil sie manchmal recht stoisch auf der Weide herumstehen oder gern ein Schaf dem anderen hinterhertrottet, sehen manche Menschen Schafe als eher dumm an. Doch damit könnte jetzt Schluss sein, glaubt zumindest Komiker und Schauspieler Bastian Pastewka (54): "Nach diesem Film nicht mehr!". Pastewka leiht in "Glennkill: Ein Schafskrimi" dem gutmütigen Schaf Mopple seine Stimme.