Leute: Alec Baldwin kracht mit Auto seiner Frau gegen Baum

Neue Ausstellung in München und Berlin Vincent van Gogh: Ein unerwarteter Blick in die Seele des Künstlers

Um Vincent van Goghs Leben ranken sich zahlreiche Mythen. Die immersive Ausstellung "Vincent - Zwischen Wahn und Wunder" lädt dazu ein, in die Werke und die Seele des Künstlers einzutauchen - aus einem ganz neuen Blickwinkel: Die Geschichte wird von seiner Schwägerin, Johanna van Gogh, erzählt.