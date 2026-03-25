In der Wilhelma wird die Elefantenwelt gebaut. In der Architektengemeinschaft ist neben dem Büro Herrmann+Bosch auch Frank Kirsten von den mkk-Architekten beteiligt. Was ist ihr Part?
Lange Jahre hat es gedauert, bis die neue Elefantenanlage in der Wilhelma nun verwirklicht wird. Seit 2017 ist Frank Kirsten von den mkk-Architekten aus Schwerin dabei. Es ist das größte Elefanten-Zoo-Projekt in den 35 Jahren als Architekt für Kirsten. „Wir haben angesichts der Größe der Anlage eine Arbeitsgemeinschaft mit den Herrmann+Bosch-Architekten gegründet, weil wir vor Ort einen starken Partner brauchen.“ Insgesamt sind zehn Planungsbüros an dem Bauvorhaben beteiligt.