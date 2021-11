Corona, Atemwegsinfekte und Impfungen Ansturm auf die Hausarztpraxen in Stuttgart zur Drittimpfung

In den Praxen der niedergelassenen Ärzte in Stuttgart geben sich Erkältungskranke und Impflinge die Klinke in die Hand. Die ersten Patienten wollen bereits ihre Drittimpfung abholen – und können das unter Umständen früher als gedacht.