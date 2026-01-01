Leuchtendes 2026 im Kreis Böblingen: Prächtiges Willkommen für das neue Jahr

Korken und Böller haben in der Nacht zum ersten Januar im Kreis Böblingen geknallt. Farbenprächtig und fröhlich und mit tollen Fotos haben unsere Leser das neue Jahr begrüßt.
Die Begrüßung des neuen Jahres war laut und bunt. Die Menschen im Landkreis haben Böller und Raketen in den Himmel geschickt – so wie es eben Tradition ist. Viele unserer Leser haben die Farben am Himmel in Fotos gebannt und uns gesendet. Vielen Dank dafür. Es ist ja durchaus nicht selbstverständlich, so früh am Neujahrsmorgen schon einen Computer zu bedienen, wenn die Nacht vielleicht eher kurz war und man vielleicht auch etwas tiefer ins Sektglas geguckt hat. Dies ist freilich nur eine Vermutung.