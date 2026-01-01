Leuchtendes 2026 im Kreis Böblingen: Prächtiges Willkommen für das neue Jahr

Korken und Böller haben in der Nacht zum ersten Januar im Kreis Böblingen geknallt. Farbenprächtig und fröhlich und mit tollen Fotos haben unsere Leser das neue Jahr begrüßt.

Die Begrüßung des neuen Jahres war laut und bunt. Die Menschen im Landkreis haben Böller und Raketen in den Himmel geschickt – so wie es eben Tradition ist. Viele unserer Leser haben die Farben am Himmel in Fotos gebannt und uns gesendet. Vielen Dank dafür. Es ist ja durchaus nicht selbstverständlich, so früh am Neujahrsmorgen schon einen Computer zu bedienen, wenn die Nacht vielleicht eher kurz war und man vielleicht auch etwas tiefer ins Sektglas geguckt hat. Dies ist freilich nur eine Vermutung.

Dieses klasse Foto kommt von Gerhard Gast, aufgenommen in Altdorf mit Blick Richtung Holzgerlingen. Foto: Gerhard Gast Eines der spektakulärsten Fotos ist sicher das von Natalie Politz aus Hildrizhausen. Genau im richtigen Moment und vom richtigen Platz aus hat sie den Auslöser gedrückt – herausgekommen ist ein bunter Lichterstrauß aus rotem und grünem Licht im Nachthimmel.

Peter Göbell hielt es eher leise, geleuchtet hat es aber trotzdem festlich von seinem Balkon in Böblingen. Foto: Peter Göbell

Getreu dem Motto: Es geht auch ohne Krach haben Peter Göbell und seine Lieben in Böblingen das neue Jahr begrüßt: „Neun Wunderkerzen auf dem Balkon machen auch Spaß“, schreibt er der Redaktion am frühen Morgen des ersten Januar. Und das stille, leise, vielleicht nur leuchtende Silvester ist auch für viele Familien mit kleinen Kindern das „bessere“ Silvester. So auch bei Familie Walker in Böblingen. Katja Walker hat ihren Sohn kurz vor Mitternacht im Garten fotografiert – das ist doch Silvesterleuchten der besten Form.

Familie Walker freut sich aufs neue Jahr – ganz ohne zu böllern. Foto: Katja Walker

Der leuchtende Himmel über Sindelfingen: von Claudia Kopecki perfekt in Szene gesetzt. Foto: Claudia Kopecki

Aber auch in Sindelfingen leuchtete der Himmel. Claudia Kopecki war dort nachts noch aktiv und hat uns ein sehr schönes Foto geschickt. Perfekt wird die leuchtende Hauptrakete umrahmt, das ist wunderbar choreografiert – und festgehalten.

In Holzgerlingen wurde in diesem Jahr ein zentrales Feuerwerk gezündet – ein Novum. Der Pyrotechnikprofi und Weltmeister Joachim Bernauer, der in Ehningen wohnt, hat die Show choreografiert. Man hofft, durch dieses Engagement die private Knallerei zu reduzieren. Was Monika Stolzer auf dem Marktplatz fotografiert hat, ist auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass das Feuerwerk mit Musik gezündet hat. Ob es zu einer weiteren Auflage kommt?

