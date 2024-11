Leuchtende Traumpfade: Ludwigsburger Eskapismus-Lichtshow: „Die Leute wollen Sorgen vergessen“

1 Die Traumpfade profitieren von der Suche nach Mikroabenteuern. Foto: Simon Granville

Dustin Lange ist der Mann hinter den Leuchtenden Traumpfade. Auf seinem täglichen Rundgang durch das Blühende Barock lernt man etwas über die Leidenschaft für Technik und Kunst – aber auch über die moderne Erlebnisgesellschaft.











Die leuchtenden Traumpfade haben sich in kürzester Zeit zu einer der beliebtesten Veranstaltungen im Blühenden Barock gemausert. Besonders in den vergangenen Herbstferien sind massenweise Besucher zur Show aus Lasern, Licht und Nebel geströmt. Der Elektriker Dustin Lange hat jeden Abend ein Auge auf die Technik, bei seinem Rundgang durchs Blüba erfährt er: Gerade in unsicheren Zeiten suchen Menschen Ablenkung in Erlebnissen wie den Traumpfaden. Wichtig ist nicht mehr, was man kauft, sondern was man erlebt.