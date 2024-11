Leuchtende Traumpfade in Ludwigsburg: Zusatz-Attraktionen an den letzten beiden Wochenenden

Zusatz-Attraktionen an den letzten beiden Wochenenden

Leuchtende Traumpfade in Ludwigsburg

1 Vor dem Alten Corps de Logis wird es am letzten Wochenende der Leuchtenden Traumpfade eine Feuershow geben. Foto: Werner Kuhnle

Leuchtende Walking Acts und eine musikalische Feuershow sollen zum Finale der Traumpfade im Blühenden Barock die Menschen begeistern.











Link kopiert



Man muss kein Prophet sein, um vorherzusehen, dass es an den letzten beiden Wochenenden der Leuchtenden Traumpfade im Blühenden Barock wieder rappelvoll wird. Zum Finale gibt es nämlich nochmals zwei besondere Attraktionen: Am kommenden Wochenende bevölkern von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. November, ab 16.30 Uhr leuchtende Walking Acts den nächtlichen Park. Ausgestattet mit Neon-LEDs und fantasievollen Gewändern wandeln traumhafte Figuren durch den Park und sorgen für ein mystisches Erlebnis. Auf Stelzen und mit Flügeln oder quallenartigen Leucht-Tentakeln verkleidet, verwandeln sie das Blühende Barock in eine fremde, verzauberte Welt.

Artistische Feuershow im Nordgarten Am darauffolgenden Wochenende, von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, dem allerletzten Wochenende der diesjährigen Blüba-Saison, wird es magisch und feurig zugleich. Eine Kombination aus Musik, Tanz und Flammen soll die Besucherinnen und Besucher der Leuchtenden Traumpfade begeistern. Jeweils um 17.30, 19 und 20 Uhr findet vor der Kulisse des Alten Corps de Logis im Nordgarten (Richtung Favoritepark) eine artistische Feuershow statt. Mit brennenden Schwungelementen und choreografischen Elementen bringen Miigaa als Single- und Duo-Show den Schlosspark zum Glühen. Lesen Sie auch Unsere Empfehlung für Sie Leuchtende Traumpfade Ludwigsburger Eskapismus-Lichtshow: „Die Leute wollen Sorgen vergessen“ Dustin Lange ist der Mann hinter den Leuchtenden Traumpfade. Auf seinem täglichen Rundgang durch das Blühende Barock lernt man etwas über die Leidenschaft für Technik und Kunst – aber auch über die moderne Erlebnisgesellschaft. Und wer nach all dem oder zwischendurch Appetit auf Schweizer Käse in Form von Raclette oder Kässpätzle hat, sollte sich jetzt schon unter Telefon 01573 / 553 90 88 einen Platz in der Schweizer Lounge reservieren. Die Wochenenden sind schon jetzt fast ausgebucht. Lediglich unter der Woche gibt es noch freie Plätze.