Leuchtende Spirale am Himmel über Baden-Württemberg - das steckt dahinter

, aktualisiert am 25.03.2025 - 12:15 Uhr

Leuchtende Spirale am Himmel – das steckt hinter dem Phänomen

Auch in Baden-Württemberg sichtbar

1 Der Blick zu den Sternen fasziniert seit jeher – besonders, wenn ungewöhnliche Objekte am Nachthimmel auftauchen, wie es am Montagabend der Fall war. Foto: dpa/Nick Ehlers

Ein bläulich schimmernder Strudel ist am Montagabend am Himmel zu sehen – auch über dem Südwesten. Was hat es mit dem spektakulären Leuchten auf sich?











Tauchen am Nachthimmel ungewöhnliche Objekte oder Formationen auf, ist das immer Stoff für Spekulationen. Am Montagabend gegen 21 Uhr war über weiten Teilen von Deutschland – von der Nordsee bis nach Baden-Württemberg – eine ungewöhnliche, blau-weiß schimmernde Spirale zu sehen. Laut Berichten tauchte das spektakuläre Leuchten auch am Himmel über Österreich und der Schweiz auf.