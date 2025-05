Letztes Spiel in der Allianz Arena: Emotionales Abschiedsvideo: Thomas Müller sagt Servus

Eine Ära geht zu Ende: Am Samstag wird Thomas Müller zum allerletzten Mal in der Allianz Arena für den FC Bayern München auflaufen. Seine Fans holt er vorab schonmal mit einem emotionalen Video ab: "Ich werde das vermissen. Schön war es."

"Ja, morgen ist es soweit...": Mit diesen Worten läutet Thomas Müller (35) seinen letzten Auftritt in der heimischen Allianz Arena in einem emotionalen Video via YouTube ein. Die große Ikone des FC Bayern München wird am Samstag, dem 10. Mai, zum allerletzten Mal in einem Bundesliga-Heimspiel auflaufen. Um 18:30 Uhr geht es dann gegen Borussia Mönchengladbach. Das rund dreiminütige Video startet mit einem Drohnenüberflug über das erleuchtete Stadion in München und skizziert einige bewegende Szenen seiner Karriere im Bayern-Trikot.

"Ich freue mich darauf", erklärt Müller zu den emotionalen Bildern, es sei aber auch ein "sehr seltsames Gefühl". Sein Werdegang sei "unglaublich": "Titel, Tore, einzigartige Momente: Das ist das, was am Ende hängenbleibt. Da bin ich schon glücklich darüber." Er habe es genossen, dank des FC Bayern München in die "große weite Welt" hinausgekommen zu sein. Besonders wichtig sei ihm immer gewesen, was der Fußball mit den Menschen macht: "Wenn du dann in die strahlenden Gesichter schaust - das macht was mit dir. Ich werde das vermissen. Schön war es", erklärt Müller.

Thomas Müller wechselte 2000 in die Jugend des FC Bayern München und feierte im Jahr 2008 sein Debüt bei den Profis. Insgesamt lief er seit dem allein in der Bundesliga mehr als 500 Mal für den Rekordmeister auf und erzielte dort 150 Tore. Vor wenigen Wochen gaben der Verein und Müller bekannt, dass sein auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert wird. Es wird vermutet, dass Müller seine Karriere bei einem Verein im Ausland noch ausklingen lassen wird. Zwischen 2010 und 2024 spielte Müller 131 Mal für die DFB-Elf und wurde 2014 in Brasilien Weltmeister. Mit seinen Bayern gewann er 13 Meisterschaften, sechsmal den DFB-Pokal und zweimal die UEFA Champions League.