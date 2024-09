Letztes Sommerwochenende: Ein wehmütiger Abschied vom Stuttgarter Sommer

9 Einmal noch ins Freibad in diesem Sommer: Das Freibad Rosental hat am Sonntag das letzte Mal geöffnet. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Am Wochenende herrscht noch einmal Spätsommerfeeling im Kessel, bevor der Herbst kommt. Ein letztes Mal ins Freibad, auf dem Schlossplatz Sonne tanken und draußen feiern: Wie Stuttgart den Sommer beendet.











In das kühle Nass springen und seine Bahnen ziehen – dazu haben die Stuttgarter am Sonntag noch ein letztes Mal in diesem Sommer im Freibad Rosental die Gelegenheit. Andere Freibäder in Stuttgart haben mittlerweile schon geschlossen, das Vaihinger Bad hatte die Badezeit noch um zwei Wochen verlängert. Doch auch hier ist der Sommer jetzt endgültig vorbei. Am Sonntag hat das Freibad zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet.