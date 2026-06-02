Am Samstag steht die deutsche Nationalmannschaft in Chicago auf dem Rasen. Jetzt macht sie sich auf den Weg. Vor dem Abflug vom Frankfurter Flughafen posierten die Spieler für ein Gruppenfoto.

Die deutsche Nationalmannschaft macht sich auf den Weg nach Chicago. Dort treffen die Fußballer am 6. Juni in einem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft auf die USA. Vor dem Abflug von Frankfurt posierte der DFB-Kader mit einigen Crew-Mitgliedern auf der Treppe des Fliegers. 26 Spieler reisen zur WM in Kanada, Mexiko und den USA an. Dementsprechend gedrängt standen die Fußballprofis auf den Stufen.

Florian Wirtz und Jonathan Tah teilten bereits ein gemeinsames Foto aus der Kabine. Nick Woltemade schoss ein Selfie mit Malick Thiaw. Rund neun Stunden werden sie unterwegs sein.

Autogramme und Fotos für die Fans

Vor der Fahrt vom Hotel zum Flughafen nahm sich das Team noch Zeit für die Fans. Wie der Instagram-Account der Mannschaft in einigen Stories zeigte, signierten die Fußballprofis Fotos, Flaggen und Trikots und standen für Bilder bereit. Auch am Flughafen verteilten sie Autogramme. Auf einem Bild sind sie zusammen mit einigen Kindern zu sehen, die allesamt Deutschland-Trikots tragen.

Erst am Sonntag hatten die Spieler ein weiteres Testspiel absolviert. Mit 4:0 gewannen sie gegen Finnland. Im März konnten sie einen 2:1-Sieg gegen Ghana einfahren, kurz zuvor hatten sie mit 3:4 gegen die Schweiz verloren. Jetzt müssen sie sich ein letztes Mal vor der WM beweisen. Am 14. Juni steht dann das erste deutsche Spiel des Turniers gegen Curacao an. Am 20. Juni treffen sie auf die Elfenbeinküste, am 25. Juni ist Ecuador ihr Gegner.

Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt. ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 der 104 Spiele live. MagentaTV zeigt alle Partien live.