Am Samstag steht die deutsche Nationalmannschaft in Chicago auf dem Rasen. Jetzt macht sie sich auf den Weg. Vor dem Abflug vom Frankfurter Flughafen posierten die Spieler für ein Gruppenfoto.
Die deutsche Nationalmannschaft macht sich auf den Weg nach Chicago. Dort treffen die Fußballer am 6. Juni in einem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft auf die USA. Vor dem Abflug von Frankfurt posierte der DFB-Kader mit einigen Crew-Mitgliedern auf der Treppe des Fliegers. 26 Spieler reisen zur WM in Kanada, Mexiko und den USA an. Dementsprechend gedrängt standen die Fußballprofis auf den Stufen.