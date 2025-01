Letztes Album: Moses Pelham: Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo war wie immer super

1 Moses Pelham hat im vergangenen Dezember seine finale Tour gespielt. Foto: ©2019 Katja Kuhl

Moses Pelham veröffentlicht mit "Letzte Worte" sein finales Album. Warum Xavier Naidoo auf der Platte zu hören ist und was er zukünftig geplant hat, verrät er im Interview.











Moses Pelham (53) hat im vergangenen Dezember mit seinen letzten Konzerten in Frankfurt seinen Bühnenabschied gefeiert. Am 24. Januar veröffentlicht er nun sein finales Album. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt er, wie er den richtigen Zeitpunkt für die letzte Platte gefunden hat, warum ihn die Arbeit an "Letzte Worte" überrascht hat und warum Xavier Naidoo (53), mit dem er sich nach einem geschäftlichen Streit wieder versöhnt hat, darauf zu hören ist. Zudem blickt der Rapper und Produzent aus Frankfurt am Main in die Zukunft und verrät, welche Projekte er sich vorstellen könnte.