Letzter Wunsch des Stars: Tony Marshalls Sohn wird angefeindet

Zwei Jahre nach dem Tod von Tony Marshall (1938-2023) hat sich dessen Sohn Marc (61) in einem emotionalen Beitrag zu Wort gemeldet. Sänger Marc Marshall schreibt auf Instagram: "Lieber Papa! Heute, am 16. Februar, vor zwei Jahren hat sich für unsere Familie viel verändert. Du bist gegangen." Er fügte hinzu: "Seither versuche ich verantwortungsvoll, zusammen mit der ganzen Familie, Deinen letzten Wunsch zu erfüllen. Du hast mich lange auf den Tag vorbereitet und Dir gewünscht, dass niemand erfahren soll, wie Deine letzten Momente waren, wo und wie und ob Du eine letzte Ruhestätte haben wirst. Du hast es mir sogar schriftlich gegeben."

Sohn von Tony Marshall wird angefeindet

Außerdem habe der Sänger und Moderator immer betont, so sein Sohn weiter, "dass Dein Tod das Ende ist und Du jeden Erinnerungskult ablehnst". Dann berichtet Marc Marshall in seinem Beitrag aber von Anfeindungen: Leider gebe es Menschen, "die mich seither dafür beschimpfen, diffamieren und bedrohen, dass ich Deinen Wunsch respektiere und versuche zu erfüllen", schreibt er. "Sogenannte Freunde, Fotografen, Kollegen, Fans... Idioten aller Art erheben selbstverliebt Ansprüche! Das macht mir nichts aus, da wir auch hier als Familie unerschütterlich zusammenstehen."



Tony Marshall war einer der bekanntesten Schlagerstars Deutschlands

Tony Marshall ist am 16. Februar 2023 verstorben, kurz nach seinem 85. Geburtstag. Er gehörte zu den bekanntesten Schlagersängern Deutschlands. Marshall wurde 1938 in Baden-Baden als Herbert Anton Bloeth geboren. Seinen großen Durchbruch feierte der ausgebildete Opernsänger im Jahr 1971 mit dem Titel "Schöne Maid". Weitere Hits wie "Komm gib mir deine Hand", "Auf der Straße nach Süden" und "Bora Bora" folgten. Im Laufe seiner Karriere verkaufte er rund 20 Millionen Tonträger und galt als "Stimmungsmacher der Nation". Auch in Theaterproduktionen wie "Die Zauberflöte" brillierte der Sänger.