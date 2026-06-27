Am vorletzten Tag der Gruppenphase gelingt Kap Verde schon wieder eine Sensation. Für Uruguay ist die WM hingegen beendet. Das deutsche Team kennt nun seinen Gegner in der ersten K.-o.-Runde.
Foxborough - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der WM im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Durch das 1:0 Spaniens gegen Uruguay kennt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun endgültig seinen Gegner im ersten K.-o.-Duell. Das Spiel gegen die Südamerikaner findet am Montagabend (22.30 Uhr MESZ) im amerikanischen Foxborough nahe Boston statt.