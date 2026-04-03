Letzter Tatort aus München: Zwei Legenden treten ab – bekommen Batic und Leitmayr ein würdiges Finale?

Die Münchner Tatortkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr gehen in den Ruhestand. Nach 35 Jahren hören Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl mit der Doppelfolge „Unvergänglich“ auf.
Legenden treten selten leise ab. Das schwingt mit, wenn am Osterwochenende die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ein letztes Mal im „Tatort“ antreten, um Schurken zu jagen. Die 100 Folgen machen sie voll, 35 Jahre, 1991 bis 2026: Da sagt man nicht einfach leise Servus. Oder doch? Und vor allem: Bloß nicht erschießen lassen!