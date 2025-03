3 Rios Sambaschulen lassen es für eine letzte Karnevalsnacht noch einmal krachen. Foto: Philipp Znidar/dpa

Die Sambaschulen lassen es für eine letzte Nacht noch einmal krachen. Ein Auftritt von Sängerin Anitta zog mehr als eine Million Menschen an.











Link kopiert



Rio de Janeiro - Zum Abschluss des weltberühmten Karnevals in Rio de Janeiro sind die sechs besten Sambaschulen noch einmal durch das Sambodrom gezogen. Tausende Tänzer und Musiker traten bei der "Parade der Champions" bis in den frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) in umgekehrter Reihenfolge auf - die sechstplatzierte Schule zuerst.