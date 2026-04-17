Letzter Tag ihrer Australien-Reise: Harry und Meghan treffen Überlebende des Bondi-Anschlags in Sydney

Zum Abschluss ihrer viertägigen Australien-Reise haben Prinz Harry und Herzogin Meghan den Bondi Beach besucht. Dort trafen sie Überlebende und Ersthelfer des Anschlags vom 14. Dezember. Meghan zeigte sich sichtlich bewegt. Später empfing eine große Menschenmenge das Paar am Sydney Opera House.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben am Freitag den letzten Tag ihrer viertägigen Australien-Reise in Sydney verbracht und dabei den Opfern des Terroranschlags vom 14. Dezember gedacht. Das Paar besuchte den traditionsreichen Bondi Surf Bathers' Life Saving Club, um sich mit Überlebenden und Ersthelfern des Angriffs auf die jüdische Gemeinde zu treffen.