Letzter Tag ihrer Australien-Reise: Harry und Meghan treffen Überlebende des Bondi-Anschlags in Sydney

Zum Abschluss ihrer viertägigen Australien-Reise haben Prinz Harry und Herzogin Meghan den Bondi Beach besucht. Dort trafen sie Überlebende und Ersthelfer des Anschlags vom 14. Dezember. Meghan zeigte sich sichtlich bewegt. Später empfing eine große Menschenmenge das Paar am Sydney Opera House.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben am Freitag den letzten Tag ihrer viertägigen Australien-Reise in Sydney verbracht und dabei den Opfern des Terroranschlags vom 14. Dezember gedacht. Das Paar besuchte den traditionsreichen Bondi Surf Bathers' Life Saving Club, um sich mit Überlebenden und Ersthelfern des Angriffs auf die jüdische Gemeinde zu treffen.

Unter den Besuchern war auch der Überlebende Elon Zizer, der während der Chanukka-Feierlichkeiten mehrfach angeschossen wurde. Er sagte gegenüber australischen Medien, dass er dankbar für das öffentliche Zeichen der Unterstützung durch die Sussexes sei. Meghan, in ein blau-weiß-gestreiftes Hemd gekleidet, zeigte sich bei dem Treffen sichtlich emotional.

Termin weckt Erinnerungen an 2018

Nach dem Termin am Bondi Beach setzten Harry und Meghan ihr straffes Programm am Sydney Opera House fort, wo sie von einer großen Menschenmenge empfangen wurden. Dort trafen sie den Veteranen Joel Vanderzwan und seine Familie, die dem Paar ein typisch australisches Geschenk überreichten: individuell gestaltete Flip-Flops mit den Aufschriften "G'day Hazza" und "G'day Megs".

Im Anschluss begaben sich Harry und Meghan auf eine Segeltour im Hafen von Sydney, begleitet von Mitgliedern der Organisation Invictus Australia, was Erinnerungen an ihren ersten gemeinsamen Australien-Besuch im Jahr 2018 weckte.

Meghan und Harry in Australien: Das steht noch auf dem Programm

Die gesamte Reise stand im Zeichen des Engagements für die psychische Gesundheit und die Unterstützung von Veteranen. Während seines Aufenthalts kündigte Prinz Harry zudem die Einführung des Invictus Australia Sports Festival an, das im Oktober 2026 in Perth stattfinden soll. Herzogin Meghan nutzt die Zeit in Sydney unter anderem für den Besuch eines exklusiven Frauen-Retreats in Coogee, nachdem sie zuvor in Melbourne bereits ein Frauenhaus besucht hatte.

Zum Abschluss ihres Aufenthalts werden der Herzog und die Herzogin am Freitagabend ein Rugbyspiel zwischen den NSW Waratahs und Moana Pasifika besuchen. Die Reise markierte den ersten gemeinsamen Besuch des Paares in Australien seit fast acht Jahren. Nach den intensiven Tagen in Melbourne, Canberra und Sydney werden sie am Wochenende die Heimreise antreten.