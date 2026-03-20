Letzter Post nach vielfältiger Reise: Mary und Frederik schwärmen von Staatsbesuch in Australien

Königin Mary und König Frederik absolvierten einen sechstägigen Staatsbesuch in Australien. Bei Instagram blicken sie auf ihre Reise durch Marys Heimat zurück und haben nur lobende Worte für die Australier.
Königin Mary (54) und König Frederik (57) von Dänemark waren seit dem Wochenende für einen offiziellen sechstägigen Staatsbesuch in Australien. Für Mary war es die erste Rückkehr in ihre Heimat, seit sie im Januar 2024 neben ihrem Ehemann zur Königin geworden ist. In einem Instagram-Post mit einem harmonischen Bild des Paares blickten sie nun auf die vergangenen Tage zurück.