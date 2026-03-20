Letzter Post nach vielfältiger Reise: Mary und Frederik schwärmen von Staatsbesuch in Australien

Königin Mary und König Frederik absolvierten einen sechstägigen Staatsbesuch in Australien. Bei Instagram blicken sie auf ihre Reise durch Marys Heimat zurück und haben nur lobende Worte für die Australier.

Königin Mary (54) und König Frederik (57) von Dänemark waren seit dem Wochenende für einen offiziellen sechstägigen Staatsbesuch in Australien. Für Mary war es die erste Rückkehr in ihre Heimat, seit sie im Januar 2024 neben ihrem Ehemann zur Königin geworden ist. In einem Instagram-Post mit einem harmonischen Bild des Paares blickten sie nun auf die vergangenen Tage zurück.

"Bald machen wir uns auf den Heimweg nach Dänemark, und wir sind zutiefst dankbar für den herzlichen Empfang, die liebevolle Unterstützung und Fürsorge, die uns während unseres Besuchs zuteilwurden", erklärte das dänische Königspaar in seinem Statement. "Das hat uns Erinnerungen fürs Leben beschert. Wir haben die australische Gastfreundschaft und Herzlichkeit wirklich gespürt."

Am Donnerstag standen noch einige Termine in Marys Heimat-Bundesstaat an: In Tasmanien wurden sie von Gouverneurin Barbara Baker (67) und ihrem Ehemann empfangen. Bei einem Spaziergang konnten die versammelten Royal-Fans einen Blick auf den König und die Königin erhaschen.

In einem Instagram-Post hieß es zum weiteren Programm vom letzten Tag des Staatsbesuchs: "Bei einer Bootsfahrt bei den Alum Cliffs erhielten das Königspaar und Wissenschaftler Einblicke in die Arbeit zur Wiederherstellung von Seegraswiesen und zum Schutz der marinen Ökosysteme. Unterwegs kam das Königspaar an der ehemaligen Schule der Königin vorbei." Es folgten Besuche in einer Schiffswerft und eines Kunstmuseums. "Der Tag endete mit einem Staatsempfang im Government House, an dem speziell eingeladene Gäste teilnahmen. Hier hielt die Königin eine Rede, die zugleich den Abschluss des Staatsbesuchs in Australien markierte."

Die beiden lernten sich in Australien kennen

Das Königspaar begann seinen Staatsbesuch am Wochenende am Uluru, wo sie unter anderem einen Sonnenuntergang über dem berühmten Sandsteinfelsen miterlebten. Es folgten Termine unter anderem in Canberra und Melbourne. Bei einem Staatsbankett im Government House ging Frederik auch auf die Kennenlerngeschichte des Paares ein, die 2000 in Sydney begann.

"Es war einmal eine Zeit, in der Dänemark in Australien vielleicht noch nicht so sehr im Bewusstsein der Menschen war. Dann änderte sich etwas. Im Jahr 2004 heirateten Ihre Mary und ich, und damit hatte Dänemark wieder eine Kronprinzessin. Von diesem Moment an kannte jeder 'Down Under' das nordische Land 'Up Over'."

Weiter erklärte der Monarch: "Für mich hat Australien einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen, seit ich in diese Bar kam und mich in einem Gespräch verlor, das nie endete. Mary, du hattest den Mut, dein geliebtes Zuhause zu verlassen und mit mir ein neues zu bauen, so weit weg, wie man nur kommen kann. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein."