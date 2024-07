Letzter Halt vor Olympischen Spielen: Über Ludwigsburg nach Paris

1 Das Handballnationalteam der Männer und auch die Frauen holen sich den Olympia-Feinschliff in Ludwigsburg. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

„On the road to Paris“ trainieren die Handball-Nationalmannschaften der Frauen und Männern vom 17. bis 23. Juli in der Barockstadt.











Die belgische Fußball-Nationalmannschaft ist kaum weg, da kündigt sich der nächste prominente Besuch in Ludwigsburg an: Vom 17. bis 23. Juli wohnen und trainieren sowohl die Handballnationalmannschaft der Frauen als auch der Männer in der Barockstadt in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August). Untergebracht sind sie Mannschaften im Hotel Nestor, trainiert wird um die Ecke in der Alleenhalle. Danach reist der Tross direkt nach Paris.