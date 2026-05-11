Letzter Film kommt 2028: Vin Diesel kündigt vier Serien aus dem Fast & Furious-Universum an

25 Jahre nach dem ersten Film weitet Vin Diesel die "Fast & Furious"-Welt aus: Vier Serien sollen auf dem Streamingdienst Peacock erscheinen - und der finale Kinofilm ist für 2028 angekündigt.

Vin Diesel (57) hat bei der NBC-Upfront-Präsentation am Montag angekündigt, dass der Streamingdienst Peacock vier neue Serien aus dem "Fast & Furious"-Universum erhalten soll. "Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben wir erkannt, dass die Fans immer mehr wollten", sagte Diesel auf der Bühne. Und weiter: "Seit zehn Jahren gibt es den Wunsch, dass wir in den TV-Bereich vordringen. Ich musste warten, bis der Zeitpunkt richtig war."

Dann verkündete Diesel, Peacock werde vier Serien aus dem "Fast & Furious"-Universum starten. Tatsächlich offiziell bestätigt ist jedoch vorerst nur eine einzige Produktion. Als ausführender Produzent ist unter anderem Diesel selbst vorgesehen.

Jahrzehntelange Fans-Forderung

Dass es so lange gedauert hat, bis die Rennfahrer-Familie den Sprung ins Fernsehen wagt, überrascht angesichts der Zahlen: In 25 Jahren hat das Franchise elf Kinofilme produziert und weltweit mehr als sieben Milliarden US-Dollar eingespielt - Universals größtes Zugpferd. Die einzige TV-Ausnahme bislang war die animierte Netflix-Serie "Fast & Furious Spy Racers".

Und warum jetzt? Als entscheidenden Faktor für den jetzigen Zeitpunkt nannte Diesel eine neue Personalie des Studios. "Es wurde richtig, als Donna Langley anfing, alles zu beaufsichtigen", erklärte er laut "Entertainment Weekly". "Denn da wusste ich, dass die Integrität der Charaktere, die internationale Anziehungskraft und das Gemeinschaftsgefühl, das uns alle wie eine Familie fühlen lässt, auch im TV-Bereich geschützt sein würden."

Finaler Kinofilm: Heimkehr nach Los Angeles

Die TV-Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Franchise nach einer längeren Phase der Stille wieder Fahrt aufnimmt. Der zehnte Teil "Fast X" war 2023 als erster Teil eines zweiteiligen Finales gestartet - doch die enttäuschende Resonanz sorgte offenbar dafür, dass Universal und das Kreativteam den Motor noch einmal neu justierten. Ursprünglich für April 2025 geplant, erhielt der elfte Film erst im Januar 2026 ein offizielles Datum: "Fast Forever" soll am 17. März 2028 in die Kinos kommen.