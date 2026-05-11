Letzter Film kommt 2028: Vin Diesel kündigt vier Serien aus dem Fast & Furious-Universum an

25 Jahre nach dem ersten Film weitet Vin Diesel die "Fast & Furious"-Welt aus: Vier Serien sollen auf dem Streamingdienst Peacock erscheinen - und der finale Kinofilm ist für 2028 angekündigt.
Vin Diesel (57) hat bei der NBC-Upfront-Präsentation am Montag angekündigt, dass der Streamingdienst Peacock vier neue Serien aus dem "Fast & Furious"-Universum erhalten soll. "Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben wir erkannt, dass die Fans immer mehr wollten", sagte Diesel auf der Bühne. Und weiter: "Seit zehn Jahren gibt es den Wunsch, dass wir in den TV-Bereich vordringen. Ich musste warten, bis der Zeitpunkt richtig war."