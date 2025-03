Letzter Fall mit Axel Milberg: Borowski-Abschied bringt Rekord für Kieler Tatort

1 Axel Milberg (hier mit Maren Eggers) hatte am 16. März seinen letzten Auftritt im "Tatort". Foto: NDR/Thorsten Jander

Nach 22 Jahren und 44 "Tatort"-Einsätzen hat sich Axel Milberg am Sonntagabend als Klaus Borowski verabschiedet. Dazu schalteten rund 8,81 Millionen Menschen ein und bescherten dem letzten Fall damit einen Rekord-Marktanteil.











Der NDR freut sich über ein riesiges Interesse am letzten Kieler "Tatort" mit Axel Milberg (68) als Klaus Borowski. Der Marktanteil für den Krimi am 16. März im Ersten lag laut der AGF Videoforschung GmbH bei 31,4 Prozent. "So hoch war er noch nie in der 22-jährigen 'Tatort'-Geschichte mit dem Kommissar", jubelte der Sender am Tag nach dem mit Spannung erwarteten letzten Fall "Borowski und das Haupt der Medusa". Im Schnitt verfolgten 8,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Film.