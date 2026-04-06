Das Quotenduell an Ostern war diesmal besonders aufgeladen: Der Abschiedsfall der Münchner "Tatort"-Kommissare im Ersten und trat gegen "Das Traumschiff" aus Island im ZDF an.

Der "Tatort" im Ersten und das "Traumschiff" im ZDF haben sich schon mehrfach im Quotenkampf gemessen. Am Ostersonntag war das Duell allerdings besonders brisant. Auf der einen Seite stand der ersten Teil des Abschieds-Zweiteilers "Unvergänglich" der legendären Münchner Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) nach 35 Jahren. Zum anderen war auf der MS Amadea nach Island wie immer auch Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado an Bord, gespielt von Collien Fernandes (44). Die Schauspielerin steht aktuell wegen der Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen besonders im Fokus.

Lieber Krimi statt Reiseglück Seit 1991 ermitteln Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Batic und Leitmayr in München. Der Auftakt ihres letzten Falls lockte 6,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern vor den Fernseher. Das entspricht einem Marktanteil von 28,3 Prozent und war laut GFK der Tageshöchstwert am Ostersonntag. Damit holte das Erste den doppelten Primetime-Sieg: sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 18,3 Prozent Marktanteil zu Buche stehen.

Gemessen an den üblichen "Tatort"-Quoten ist der Wert allerdings unterdurchschnittlich - was vor allem am Feiertag liegt. An Ostern läuft der Krimi traditionell etwas schwächer als sonst, daran konnte wohl auch der Abschied nichts ändern.

Das "Traumschiff" mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger schalteten 4,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 19,0 Prozent entspricht. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 15,4 Prozent, kein schlechter Wert für das ZDF. Das "Traumschiff" stand aber wegen der gesteigerten Aufmerksamkeit um Collien Fernandes auch unter besonderen Vorzeichen.

Ostermontag: Der wirklich allerletzte Fall

Heute muss der "Tatort" gegen einen anderen Krimi ran, im ZDF läuft eine ältere Folge von "Nord Nord Mord". Auch das wird der zweite Teil der Doppelfolge "Unvergänglich" aber locker gewinnen - immerhin ermitteln Batic und Leitmayr darin wirklich ein allerletztes Mal in der bayerischen Hauptstadt. Nachdem ihr Fall im Teil 1 als abgeschlossen galt und die beiden in Rente verabschiedet wurden, ermitteln sie nach Ungereimtheiten aus dem Ruhestand heraus auf eigene Faust weiter.