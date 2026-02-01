Ein Zweiteiler zum Einstieg, vier weitere Filme und ein klar geplanter Abschied: Corinna Harfouchs Zeit als Berliner "Tatort"-Kommissarin Susanne Bonard war von Anfang an begrenzt. Ein Überblick über ihre Fälle - und ein Blick darauf, wie es in Berlin nun weitergeht.
Als Corinna Harfouch (71) im Berliner "Tatort" erstmals als Susanne Bonard auftrat, war ihre Zeit in der Rolle von Beginn an begrenzt. Die Schauspielerin hatte früh klargemacht, dass sie sich nicht dauerhaft an das Serienformat binden wollte. Auch der verantwortliche Sender rbb kommunizierte ihren Einstieg entsprechend als zeitlich begrenzt. Mit "Tatort: Gefahrengebiet" endet diese Phase nun planmäßig - nach einem Zweiteiler plus vier weiteren Einsätzen.