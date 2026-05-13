Am Samstag ist Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Im Gespräch mit Jochen Breyer geht es um den letzten Bundesliga-Spieltag - und die bevorstehende WM-Kaderbekanntgabe.
Fünf Tage vor der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders am 21. Mai gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) am kommenden Samstag im ZDF einen Einblick in seine Überlegungen. Ab 23 Uhr ist er im "aktuellen sportstudio" bei Moderator Jochen Breyer (43) zu Gast. In der ZDF-App und im Web ist die Sendung bereits ab 22:30 Uhr verfügbar.