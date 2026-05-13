Am Samstag ist Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Im Gespräch mit Jochen Breyer geht es um den letzten Bundesliga-Spieltag - und die bevorstehende WM-Kaderbekanntgabe.

Fünf Tage vor der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders am 21. Mai gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) am kommenden Samstag im ZDF einen Einblick in seine Überlegungen. Ab 23 Uhr ist er im "aktuellen sportstudio" bei Moderator Jochen Breyer (43) zu Gast. In der ZDF-App und im Web ist die Sendung bereits ab 22:30 Uhr verfügbar.

Der Auftritt kommt zu einem denkbar passenden Zeitpunkt. Am selben Samstagnachmittag, ab 15:30 Uhr, laufen alle neun Partien des 34. und letzten Bundesliga-Spieltags. Was die Klubs auf dem Rasen zeigen, könnte Nagelsmann noch finale Erkenntnisse bringen - denn die Kaderbekanntgabe für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko folgt fünf Tage nach dem Saisonende.

Abstiegskampf und Europacup-Rennen als Rahmen

Sportlich verspricht der letzte Spieltag laut ZDF-Mitteilung einiges. Im Abstiegskampf geht es um den Relegationsplatz und damit um die letzte Chance auf den Klassenerhalt für mindestens einen Klub. Gleichzeitig ist der vierte Tabellenplatz, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt, noch nicht vergeben. Auch die Plätze fünf und sechs, die eine Teilnahme an der Europa League sichern, sind weiter umkämpft. Für Nagelsmann könnten die Leistungen an diesem Nachmittag durchaus noch als Argumentationshilfe dienen - in beide Richtungen.

Kaderbekanntgabe um neun Tage verschoben

Ursprünglich war die Nominierung des deutschen WM-Aufgebots für den vergangenen Dienstag angesetzt. Doch der DFB verschob die Bekanntgabe um neun Tage nach hinten, um verletzten, angeschlagenen oder formschwachen Spielern so lange wie möglich Zeit zu geben, sich zu empfehlen beziehungsweise ihren Ausfall zu besiegeln. Im Gespräch mit Breyer soll es laut ZDF auch darum gehen, wie Nagelsmann die verbleibenden Tage bis zur Nominierung gestalten will und welche Erwartungen er an das Turnier knüpft.

Die Weltmeisterschaft geht von 11. Juni bis 19. Juli über die Bühne. ARD und ZDF übertragen 60 der 104 WM-Spiele live, jeder Sender ist also mit jeweils 30 Partien mit dabei. Das Eröffnungsspiel und das Finale sind live im ZDF zu sehen.