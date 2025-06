Letzter Bauer greift ein: Bauer sucht Frau International: Olaf trifft eine überraschende Wahl

In Folge vier von "Bauer sucht Frau International" (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) geht für Olaf (70) das "selbstgewählte Elend" weiter. Die "Ostpflanze" im portugiesischen Exil hat bereits drei seiner fünf Kandidatinnen in Einzeldates abgeklopft. Jetzt sind die letzten beiden Bewerberinnen dran.

Mit Christine trinkt Olaf ein Gläschen Portwein. Schließlich ist Christine wie er nach Portugal ausgewandert. Eine weitere Gemeinsamkeit ist Yoga. Wobei Olaf aus einem Kurs geflogen ist, weil er eingeschlafen ist und zu laut geschnarcht hat.

Lesen Sie auch

Als letzte Kandidatin kommt Elke an die Reihe. Am Lagerfeuer besprechen sie, ob sich Elkes nomadischer Lebensstil mit seiner Bindung an den Hof verträgt. Ein verlängertes Wochenende mit Pferdekarren - diesen Kompromiss handeln sie aus.

Jetzt folgt für Olaf die schwierige Entscheidung, ein emotionales "Desaster". Er will nur eine Frau mit nach Portugal nehmen. Olaf entscheidet sich für Anna (65). Die hatte sich in der letzten Folge als "perfektes Match" bezeichnet, als Deckel für seinen "antiken Topf" (Olaf über sich). Die leer ausgegangenen Kandidatinnen sind überrascht, weil Anna aus ihrer Sicht gar nicht zu dem Profil gepasst hat, das Olaf in seinem Video umrissen hatte.

Schnarch-Gate bei Iris

Portugal-Olaf ist wegen Schnarchens aus dem Yoga-Kurs geflogen, ein anderer Olaf erlebt in Folge vier sein persönliches Schnarch-Gate. Fans erinnern sich: Iris (55) hat ihre Hofherren Olaf (52) und Ralf (59) in Florida gemeinsam ins Wohnzimmer einquartiert.

Ralf schlief auf dem Sofa sofort ein. Olaf hingegen fand keine Ruhe - sein Mitbewohner "sägte ganze Wälder ab". Außerdem schwand aus seiner Luftmatratze mitten in der Nacht die Luft. Beim Frühstück steckt Olaf die Schnarch-Info an Iris durch. Die vermutet gleich ein Foulspiel des Kölners.

Anschließend führt Iris ihre Männer durch ihren Gnadenhof. Beide werden mit den Tieren "nicht warm", wie die Bäuerin merkt. Hundetrainer Ralf scheint dennoch in Hinsicht Tierliebe im Vorteil. Doch Olaf punktet mit einem aufmerksamen Blick für einen defekten Zaun, der für die Tiere eine Verletzungsgefahr darstellt.

Keine "tiefe Connection" bei Björn

Björn (30) führt Sarah (27) und Lea (21) über seine namibischen Besitzungen. Seine Schweine lenken die Hofdamen von Björn ab, Sarah lässt fast ein Ferkel fallen. Der Bauer tut sich derweil schwer, seine Blicke von Leas großzügig ausgeschnittenem Dekolleté abzuwenden.

Bei der Mango-Ernte entführt Björn Sarah für ein Einzelgespräch. Die beim Kennenlernen noch so forsche junge Frau war zuletzt auffällig still. Hat sie alles nur gespielt? Björn spürt jedenfalls "keine tiefe Connection". Sarah vergießt ein paar Tränchen, bekommt dafür eine Umarmung. Für Sarah lag ein Kuss in der Luft, wie sie danach der Kamera erzählt. Ob Björn das auch so sah?

Nur eine Hofdame steigt aus dem Flugzeug

Für Marco (38), den zweiten Namibia-Bauer der Staffel, beginnt derweil die Hofwoche. Doch nur eine seiner Auserwählten steigt aus dem Flugzeug. Pia (22) lässt sich nicht blicken, Sabine (41) muss alleine vom Flughafen zur Farm fahren. Auf dem Weg beobachtet sie kuschelnde Giraffen und bricht vor Ergriffenheit in Tränen aus.

Marco kann seine Enttäuschung nicht verbergen, als nur eine Frau ankommt. Dennoch begrüßt er Sabine buchstäblich herzlich: Mit herzförmigen Eiswürfeln im Drink. Erst dann erhält Marco eine Videobotschaft von Pia. Sie erzählt, dass sie kurz vor dem Einsteigen starke Ausschläge bekam. Sie stornierte den Flug. Das Duell der Hofdamen mit dem rekordverdächtigen Altersunterschied fällt also aus.

Kein "Kribbeln" trotz "Traummann" bei Carmen

Bei Carmen (42) auf Bali herrscht zwischen ihren Hofherren "Fifty-Fifty". Die Bäuerin versucht aus Sven (45) und Patrick (57) Infos herauszukitzeln, die einen Unterschied machen könnten. Wenig subtil fragt sie die Männer nach ihrer Einstellung zu Themen wie Eifersucht und Treue aus.

Doch keiner gibt sich eine Blöße. Sven verrät nur, dass ihm Sex in der Beziehung wichtig ist. Carmen schweigt errötend. Dann nimmt sich die gebürtige Schwäbin Sven für ein Einzeldate zur Seite. Sie befürchtet, dass er ein "Klammermensch" sein könnte, der ihr keine Freiheit lässt. Doch diese Ängste zerstreut er. Obwohl Sven für sie ein "Traummann" ist, fehlt Carmen noch ein "Kribbeln".

Sven scheint in Carmens Gunst einen leichten Vorsprung erlangt zu haben. Doch dann überrascht Patrick sie mit einem Geschenk. Er überreicht ihr ein Bild, das ihre Silhouetten mit den Umrissen Balis verbindet. Carmen mag solche "Kitschdinge" eigentlich nicht, doch sie ist trotzdem überwältigt. Patrick hat sie mit seinem Geschenk und einmal mehr mit einem Liebesgeständnis "überrumpelt".

Die beiden ungleichen Konkurrenten sind wieder pari. Auch, was die Gefühlsausbrüche betrifft, herrscht ein Unentschieden. Beide brechen in ihren Einzelinterviews in Tränen aus.

Martin aus der Toskana: Letzter Bauer steigt ein

Mit Martin (42) steigt in Folge vier von "Bauer sucht Frau International" der letzte noch offene Teilnehmer ein. Der Österreicher baut in der Toskana seit zwei Jahren Wein an, jetzt sucht er eine "nette Frau". Leicht macht er es sich dabei nicht. Wie Portugal-Olaf lädt er fünf Kandidatinnen ein. Wie Martin mit dem "selbstgewählten Elend" umgeht, zeigt sich aber erst nächste Woche.