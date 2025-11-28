Jasmin Wagner verabschiedet sich als Blümchen von der Bühne. "Ein selbst gewählter Abschied ist absolut ein Grund zu feiern", sagt sie im Interview und verrät, was nach ihrem Konzert in Mannheim auf sie zukommt.
Jasmin Wagner (45) verabschiedet sich von ihrer Kultfigur Blümchen. Am 29. November steht sie in Mannheim im Rahmen von "Die 90er - Live on Stage" für ihre "Final Show 2025" auf der Bühne. "Ich bin voller Vorfreude, noch einmal in diese Energie einzutauchen, und gleichzeitig sehr entspannt mit der Entscheidung", erklärt Wagner im Interview mit spot on news. "Es gibt Gründe dafür, mich von der Bühne zurückzuziehen, und ich gehe wirklich zu einer Zeit, in der sich alles wunderbar aufgebaut hat!" Ein selbst gewählter Abschied sei "absolut ein Grund zu feiern", fügte die Blümchen-Sängerin hinzu. "Und auch ohne meine Auftritte wird meine Musik weiterhin gespielt werden und den Menschen etwas bedeuten."