Letzter Auftritt in Stuttgart: So kommen Besucher zum Konzert der „Toten Hosen“ auf den Cannstatter Wasen

Für das Abschiedskonzert der Toten Hosen auf dem Wasen gibt es Sonderzüge, Stadtbahnen und Kombitickets. So läuft die An- und Abreise am Samstag.
„Trink aus! Wir müssen gehen“ – unter diesem Motto steht die Abschiedstournee der „Toten Hosen“, mit der sich die Band nach mehr als 40 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Doch vorher finden noch 23 Konzerte statt, zu denen auch der Auftritt am Samstag, 13. Juni, auf dem Cannstatter Wasen gehört. Für Fans der Punkband stellt sich dabei die Frage, wie sich die An- und Abreise zum Veranstaltungsort am besten bewältigen lässt.