Letzter Auftritt in Stuttgart: So kommen Besucher zum Konzert der „Toten Hosen“ auf den Cannstatter Wasen
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Die Toten Hosen, angeführt von Frontsänger Campino, geben auf dem Cannstatter Wasen ein letztes Konzert. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Für das Abschiedskonzert der Toten Hosen auf dem Wasen gibt es Sonderzüge, Stadtbahnen und Kombitickets. So läuft die An- und Abreise am Samstag.

„Trink aus! Wir müssen gehen“ – unter diesem Motto steht die Abschiedstournee der „Toten Hosen“, mit der sich die Band nach mehr als 40 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Doch vorher finden noch 23 Konzerte statt, zu denen auch der Auftritt am Samstag, 13. Juni, auf dem Cannstatter Wasen gehört. Für Fans der Punkband stellt sich dabei die Frage, wie sich die An- und Abreise zum Veranstaltungsort am besten bewältigen lässt.

 

Der Einlass zum Konzert erfolgt bereits ab 15 Uhr, ehe ab 17 Uhr das Vorprogramm mit den Bands „Leftovers“, „Bar Stool Preachers“ und „Feine Sahne Fischfilet“ beginnt. Im Anschluss tritt die Düsseldorfer Band dann voraussichtlich bis gegen 22.30 Uhr auf.

Anreise mit Stadtbahn und S-Bahn

Wer vom Hauptbahnhof anreist, kann sich bereits ab 14.38 Uhr mit der Stadtbahn-Linie U11 auf den Weg zum Cannstatter Wasen machen. Die Züge steuern die Zielhaltestelle Neckarpark (Stadion) über den Berliner Platz und den Charlottenplatz bis 16 Uhr alle sieben bis acht Minuten an. Die gleiche Taktung gilt zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr verkehrt die Linie sogar im Fünf-Minuten-Takt. Anschließend fährt die U 11 den Veranstaltungsort bis circa 20.25 Uhr alle zehn Minuten an.

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Mit der S-Bahn erreichen Besucher den Bahnhof Bad Cannstatt mit den Linien S 1, S 2 oder S 3. Die S 1 bringt ihre Passagiere von Kirchheim (Teck) aus alle 30 Minuten zum Konzert, ab Plochingen und Herrenberg alle 15 Minuten. Gleiches gilt für die S 2 ab Schorndorf und Filderstadt sowie für die S 3 ab Backnang und Vaihingen.

Sonderzüge für die Abfahrt

Um die Besucher nach dem letzten Song wieder sicher nach Hause zu bringen, kommen auf den S-Bahn-Linien Sonderzüge zum Einsatz. Die S 1 in Richtung Herrenberg verlässt den Bahnhof Bad Cannstatt dann zusätzlich um 23.16 Uhr und 23.46 Uhr, Richtung Wendlingen um 23.15 Uhr und 23.45 Uhr und ab Neckarpark um 23.17 Uhr und 23.48 Uhr. Zudem fahren die S-Bahnen auf allen Linien im üblichen 30-Minuten-Takt, wobei laut Angaben der Deutschen Bahn auf den Linien S 1 und S 2 Züge mit maximal möglicher Zuglänge eingesetzt werden.

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Die Stadtbahn-Linie U 11 fährt nach Konzertende ebenfalls zurück zum Hauptbahnhof, wobei die Abfahrten laut SSB nach Bedarf erfolgen. Wer ein Konzertticket besitzt, muss sich über An- und Abreise übrigens keine Sorgen machen. Bei diesem handelt es sich um ein Kombiticket, das im gesamten VVS-Netz ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn und bis Betriebsschluss um 5 Uhr gültig ist.

 