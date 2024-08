Letzter Auftritt in London: Taylor Swift verabschiedet sich mit vielen Überraschungen aus Europa

1 Bei ihrer letzten "The Eras"-Show im Londoner Wembley-Stadion erhielt Taylor Swift auf der Bühne Unterstützung von Florence Welch. Foto: getty/TAS2024/Getty Images

Taylor Swift hat sich mit einer fulminanten letzten Show in London vom europäischen Teil ihrer "The Eras Tour" verabschiedet. Mit ihrem achten Auftritt dieses Jahr im Wembley-Stadion schreibt sie zudem wieder einmal Geschichte.











Für ihre letzte "The Eras Tour"-Show in Europa hat Taylor Swift (34) am Dienstagabend in London nochmal alle Register gezogen. Sie verabschiedete sich am fünften Abend in Folge im Wembley-Stadion aus Europa mit mehreren Duetten, neuen Surprise Songs - und einem neuen Musikvideo zu "I Can Do It With A Broken Heart".