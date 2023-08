7 Die Hospizmitarbeiterinnen Sabine Schmidt (links) und Anja Fey sind ebenfalls mitgeflogen. Foto: Anja Fey/Anja Fey

Ob sie noch einen letzten Wunsch habe, ist die ALS-Kranke Helga K. im Hospiz Stuttgart gefragt worden. Sie würde so gerne noch einmal fliegen, meinte die 78-Jährige. Schon am nächsten Tag schwebte sie hoch über der Alb.









Im Wintergarten, neben dem Vogelkäfig, ist der Lieblingsplatz von Helga K. im Hospiz Stuttgart. Legt sie den Kopf in den Nacken, schaut sie durchs Glasdach in den Himmel. Sie freut sich immer, wenn sie ein Flugzeug erblickt. Dann erinnert sie sich an diesen schönen Freitag vor zwei Wochen, den ihr niemand mehr nehmen kann: als sie selbst dort oben war, sich schwerelos gefühlt hat und Krankheit und Sterben plötzlich ganz weit weg erschienen.