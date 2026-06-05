Neongelber Blazer und High Heels im Formel-1-Fahrerlager: Lily Collins hat am Rande des Grand Prix in Monaco Szenen für die sechste und letzte Staffel von "Emily in Paris" gedreht.
Emily in Monaco: Lily Collins (37) ist für die Dreharbeiten zu "Emily in Paris" zur Formel 1 gereist. Am Donnerstag wurden im Fahrerlager des Monaco Grand Prix Szenen für die sechste und letzte Staffel der Netflix-Erfolgsserie aufgenommen, unter anderem vor dem Hospitality-Bereich des Cadillac-Rennstalls. Am Sonntag findet in dem Fürstentum der prestigeträchtige Große Preis von Monaco statt - und im Umfeld von Glamour, Reichtum und Prominenten fühlt sich Emily Cooper traditionell am wohlsten.