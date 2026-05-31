Letzte Staffel beginnt: Beginn des Abschieds von Immer wieder sonntags

Nach mehr als 30 Jahren geht die Schlagershow «Immer wieder sonntags» im Ersten in die letzte Runde. Für die finale Staffel werden wieder prominente Gäste erwartet.
Rust - Für Millionen von Zuschauern war sie jahrzehntelang ein fester Sommerrhythmus. Nun beginnt nach mehr als 30 Jahren Ausstrahlung die letzte Staffel der Schlagersendung "Immer wieder sonntags" (Das Erste). Heute (10.00 Uhr) fällt der Startschuss für die letzten 13 Folgen der Sendung des Südwestrundfunks (SWR), die über den Sommer hinweg live ausgestrahlt werden.