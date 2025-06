1 Arbeitete seit 1985 für das ZDF: Norbert Lehmann. Foto: ZDF/Maximilian von Lachner

Gut vier Jahrzehnte war Norbert Lehmann in unterschiedlichsten Positionen für das ZDF tätig. Der Journalist und Moderator hat sich jetzt nach einem letzten "heute"-Sportblock in die Rente verabschiedet.











Der langjährige ZDF-Journalist und -Moderator Norbert Lehmann (65) hat sich am 30. Juni in die Rente verabschiedet. Nach einem letzten Sportblock in der Nachrichtensendung "heute" war für Lehmann der Abschied gekommen.