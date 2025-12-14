Vor nunmehr 15 Jahren konnte das Publikum letztmalig Jack Nicholson in einer neuen Kinorolle erleben. Regisseur James L. Brooks, ein Freund des Schauspielers, nimmt jedoch an, dass der große Star noch einmal aus dem Ruhestand zurückkehren könnte.
Drei Oscars und Auftritte in unvergessenen Werken wie "Departed - Unter Feinden", "Besser geht's nicht", "Batman" oder "Shining": Leinwand-Legende Jack Nicholson (88) kann auf eine selbst für Hollywood-Verhältnisse ziemlich einmalige Karriere zurückblicken. Sein letzter Auftritt in der Liebeskomödie "Woher weißt du, dass es Liebe ist" liegt mittlerweile allerdings schon 15 Jahre zurück. Ein Webbegleiter Nicholsons denkt jedoch, dass der Jahrhundertmime noch einmal vor die Kamera zurückkehren könnte.