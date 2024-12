Letzte Moderation am 15. Dezember: Max Moor verlässt ARD-Kultursendung ttt nach 17 Jahren

Seit 2007 prägte Max Moor das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente" mit seiner charismatischen Art. Nun verabschiedet sich der Schweizer Moderator von seiner langjährigen Sendung. Am 15. Dezember ist er zum letzten Mal in gewohntem Umfeld zu sehen.

Eine Ära geht zu Ende: Nach 17 Jahren und mehr als 800 Sendungen moderiert Max Moor (66) am kommenden Sonntag, dem 15. Dezember, zum letzten Mal das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente". Das gab der Sender am Freitagvormittag bekannt. Der gebürtige Schweizer führte seit November 2007 durch die Sendung.

Die traditionsreiche ARD-Kultursendung "ttt" läuft seit 1967 wöchentlich am Sonntagabend im Ersten und berichtet über das Wichtigste aus der aktuellen Kulturszene. Seit April 2021 teilte sich Moor die Moderation mit Siham El-Maimouni (39). Seine satirische Rubrik "Schluss mit Moor" wurde dabei zum Publikumsliebling. Vor ihm moderierten unter anderem Caren Miosga (55) oder Evelyn Fischer (60), die Moor auch nach 2007 von Zeit zu Zeit vertraten.

Max Moor heißt eigentlich Dieter Moor

Der als Dieter Moor geborene Moderator, der erst seit 2013 den Künstlernamen Max Moor benutzt, führte neben seiner TV-Karriere ein durchaus ungewöhnliches Leben. Gemeinsam mit seiner Frau Sonja bewirtschaftete er bis 2017 einen Bio-Bauernhof in Brandenburg, auf dem das Paar unter anderem Wasserbüffel und Galloway-Rinder nach Demeter-Richtlinien züchtete.

Darum geht es in seiner letzten "ttt"-Sendung

In seiner Abschiedsausgabe widmet sich Max Moor nochmals großen gesellschaftlichen Fragen. Mit dem niederländischen Historiker Rutger Bregman (36) und der politischen Philosophin Liya Yu spricht "ttt" über Zukunftsvisionen und die Kraft der Hoffnung am Ende eines ernüchternden Jahres 2024. Auch Popstar Robbie Williams (50) kommt zu Wort und berichtet über sein ungewöhnliches Biopic "Better Man", in dem er teils von einem animierten Affen dargestellt wird.

Weitere Themen der Sendung sind der neue Roman "Das große Spiel" des gefeierten Autors Richard Powers (67) sowie eine Retrospektive des politischen Konzeptkünstlers Hans Haacke (88) in der Frankfurter Schirn Kunsthalle.

Die letzte Ausgabe mit Max Moor wird am Sonntag, 15. Dezember, um 23:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist bereits ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar. Die Sendung wird im wöchentlichen Wechsel von den sechs Redaktionen der ARD-Landesrundfunkanstalten verantwortet.