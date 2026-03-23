Elizabeth Taylor war weit mehr als nur ein Filmstar. 15 Jahre nach ihrem Tod erinnern zehn spannende Fakten daran, warum die Hollywood-Legende bis heute fasziniert.
Über 50 Filme, zwei Oscars und acht Ehen, zwei davon mit demselben Mann - das Leben von Elizabeth Taylor (1932-2011) war so schillernd wie kaum ein anderes in Hollywood. Neben ihren zahlreichen filmischen Erfolgen und Werken - sie begann ihre Karriere bereits im Alter von zehn Jahren - prägten auch Skandale und Glamour das Leben der Filmikone, die vor 15 Jahren am 23. März 2011 starb.