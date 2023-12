1 Ein Weihnachtsbaum vor dem Bundesrat in Berlin wird von einem Aktivisten der Letzten Generation orange angesprüht. Foto: dpa/Sven Käuler

Das Brandenburger Tor und die Weltzeituhr leuchteten bereits in oranger Farbe, nachdem Klimaschützer sie besprüht hatten. Nun geht die Letzte Generation gegen Symbole der Weihnachtszeit vor.











Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat in mehreren deutschen Städten Weihnachtsbäume mit oranger Farbe besprüht. In München und in Nürnberg traf es nach Polizeiangaben am Mittwoch jeweils einen Weihnachtsbaum. Die Aktivisten nutzten dafür Feuerlöscher, die mit Farbe gefüllt waren.