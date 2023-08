1 Im Vorfeld der Auto- und Verkehrsmesse IAA hatte die Letzte Generation angedroht, "München wochenlang zur Protesthochburg" zu machen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Vor der Fahrt zur IAA nach München haben sich die Aktivisten der Letzten Generation noch einmal in Regensburg auf die Straße gesetzt. Allerdings: Eine Kleinigkeit hatten sie dabei übersehen.









Regensburg - Ausgerechnet in den Werksferien haben Aktivisten der Letzten Generation am Dienstag die Zufahrten zum BMW-Werk Regensburg blockiert. Die Aktion habe keinerlei Auswirkungen auf die Produktion gehabt, da das Werk diese Woche Werksferien habe und die Fertigung ruhe, sagte ein Unternehmenssprecher. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich an den Aktionen auf mehreren Straßen frühmorgens gegen 5.00 Uhr 40 Aktivisten beteiligt. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung.