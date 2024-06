12 Klimaaktivisten der Letzten Generation kleben Plakate an die Glasfassade des LBBW-Gebäude. Foto: Sebastian Steegmüller

Klimaaktivisten der Letzten Generation und von Extinction Rebellion werfen den Unternehmen die Finanzierung beziehungsweise den Import von umweltschädlich gewonnenem US-Fracking-Gas vor.











Klimaaktivisten der Letzten Generation und der Gruppe Extinction Rebellion haben am Donnerstagfrüh vor den Konzernzentralen der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) am Stuttgarter Hauptbahnhof und der EnBW AG in Stuttgart-Fasanenhof sowie in Karlsruhe unangemeldet demonstriert. Unter anderem klebten sie gegen 8 Uhr zahlreiche Plakate an die Glasfassaden der Gebäude. „Eure Antwort auf Flutkatastrophen: Fracking-Gas bis 2046 und Klimaproteste kriminalisieren“, war auf ihnen zu lesen.