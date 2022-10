1 Die Aktivisten beschmieren kostbare Gemälde. Foto: dpa/Soeren Stache

Kartoffelbrei-Attacke auf ein Gemälde von Monet: Im Potsdamer Barberini-Museum beschmieren Aktivisten das kostbare Kunstwerk. Nicht der erste Vorfall dieser Art.















Klimaaktivisten haben am Sonntag im Potsdamer Barberini-Museum ein Gemälde des Impressionisten Claude Monet angegriffen. In einem auf Twitter veröffentlichten Video der Initiative „Letzte Generation“ ist zu sehen, wie zwei Personen Kartoffelbrei auf das Bild „Les Meules“ (Die Getreideschober) schütten. Anschließend kleben sie sich unter dem Gemälde an der Wand und am Boden fest.

Zwei Personen in Gewahrsam

Zwei Personen seien daraufhin in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei in Potsdam auf Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft leitete demnach Ermittlungen wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ein.

Seit Anfang dieses Jahres blockieren Mitglieder der Initiative „Letzte Generation“ Straßen und Autobahnzufahrten, indem sie sich auf dem Asphalt festkleben, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Zuletzt klebten sich Aktivisten in mehreren Museen an Kunstwerken fest. In London überschütteten zwei Aktivistinnen ein Gemälde von Vincent van Gogh mit Tomatensuppe.