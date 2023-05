1 Das Ablösen der Klimakleber kostet die Polizei viel Zeit. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Baden-Württemberg stellt den Klima-Aktivisten die Kosten für Polizeieinsätze in Rechnung. Wer letztlich bezahlt, lässt sich aber nicht kontrollieren.









Das Amtsgericht in Heilbronn war das erste in Deutschland, das Vertreter der Letzten Generation wegen Straßenblockaden zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt hat. Andere Gerichte werden folgen, denn es liegt in der Natur des deutschen Rechtssystems, dass die Strafe bei Mehrfachtätern erhöht wird. Und es liegt in der Natur der Aktivisten, sich nicht von den Entscheidungen der Gerichte davon abhalten zu lassen, weiterhin mit Straßenblockaden für Maßnahmen gegen den Klimawandel zu protestieren.