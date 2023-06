1 Charlotte Schwarzer und die Forderung nach Tempolimit sowie 9-Euro-Ticket Foto: /privat

Klimaaktivistin Charlotte Schwarzer, 25, Biologin, erklärt, warum sie auch nach 23 Tagen in Haft sich weiterhin festkleben wird. Man müsse „stören", sagt sie – für ein höheres Ziel.









Die Kaffeemaschine im veganen Café „Guttut“ in Dortmund streikt gerade, aber mit dem Wasserkocher lässt sich immerhin als Alternative ein Apfel-Ginger-Tee zubereiten. Charlotte Schwarzer häutet mehrere Pullover gegen die Kälte wie Zwiebelschalen von sich. Was dann angesichts der zierlichen Figur erahnen lässt, dass körperliche Widerstandskraft von ihr wohl eher nicht zu erwarten ist, aber es für die Beamten wiederum ein Leichtes sein müsste, die Klimaaktivistin der „Letzten Generation“ von der Straße zu lösen und weg in den Polizeitransporter zu tragen.