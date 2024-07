Aktivisten legen Luftverkehr am Flughafen Köln/Bonn lahm

1 Laut Polizei klebten sich drei Personen auf einer Rollbahn fest. Foto: Uncredited/dpa

Mehrere Klimaaktivisten kleben sich auf einer Rollbahn fest und unterbrechen so den Luftverkehr. Die Polizei ist im Einsatz.











Köln/Bonn - Klimaaktivisten haben am Flughafen Köln/Bonn eine Unterbrechung des Flugverkehrs verursacht. Drei Personen klebten sich am frühen Morgen auf einer Rollbahn fest, wie ein Sprecher der Kölner Polizei sagte. Die Polizei sei am Flughafen im Einsatz. Wie lange der Luftverkehr beeinträchtigt sein werde, war zunächst unklar.