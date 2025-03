Nur zehn Minuten dauerte die erste Folge von „Late Night Berlin“ nach der Winterpause – und anschließend war klar, dass es sich um das Finale des Formats handelte. Nach sieben erfolgreichen Jahren verabschiedete sich der Moderator Klaas Heufer-Umlauf überraschend von den Fans der Show.

Die ersten Minuten liefen noch wie gewohnt ab: Klaas Heufer-Umlauf begrüßte das Publikum und begann mit ein paar einleitenden Gags über den Frühling in Berlin. Doch dann unterbrach er sich selbst und fragte seinen Sidekick Jakob Lundt: „Manchmal kommt es mir vor, als hätten wir diese Gags schon mal gemacht. Wiederholt sich vieles, oder?“

Selbstkritische Frage: Ist das Format noch zeitgemäß?

Doch vorerst ging es weiter im Programm, bis zum ersten Einspieler. Dieser erinnerte an die Anfänge der Late Night Shows in Amerika und schließlich in Deutschland, um dann Höhepunkte aus sieben Jahren „Late Night Berlin“ zu zeigen. Eine Stimme aus dem Off stellte aber auch die selbstkritische Frage, ob das Format noch zeitgemäß sei.

Diese Frage hatten Klaas Heufer-Umlauf und die Macher der Show offenbar bereits vorher geklärt und sich für das Ende derselben entschieden. Der 41-Jährige begründete die Entscheidung so: „Wir sagen immer, dass man den Moment nicht verpassen darf und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich fertig bin mit Late Night. Ich hab keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht. Ich hab den Eindruck, es ist besser, man merkt das selber als wenn irgendwann die Tür aufgeht und dann steht einer von ProSieben da und sagt einem das.“

Anschließend verließ er das Studio. Ein weiterer Einspieler zeigte ihn in einem amerikanischen Diner, wo sich die Moderatorin Anne Will zu ihm gesellte, die 2018 der erste Gast bei „Late Night Berlin“ war. Auf ihre Frage, ob er etwas Neues geplant habe, antwortete er nicht. Doch am Ende des Clips wurde kurz das Datum 22. April 2025 eingeblendet. Es ist wohl davon auszugehen, dass die Fans von Klaas Heufer-Umlauf dann bereits mit einem neuen Format rechnen dürfen.