Die Laufzeiten der Folgen der zweiten Hälfte der fünften Staffel von "Stranger Things" stehen offiziell fest. Die Episoden sind kürzer als erwartet, doch bei der finalen Folge lässt Netflix es nochmal krachen.

Am 26. Dezember 2025 läutet Netflix den Abschluss der fünften und letzten Staffel von "Stranger Things" ein. Am zweiten Weihnachtsfeiertag stellt der Streamingdienst zunächst die Folgen fünf bis sieben live. Am 1. Januar gibt es dann die achte und allerletzte Episode. Diese Termine sind schon länger bekannt, nun steht auch die Länge der jeweiligen Teile fest. Ross Duffer (41), der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Matt die Kultserie schuf, gab ihre Laufzeit via Instagram bekannt.

Folge fünf dauert demnach eine Stunde und acht Minuten. Episode sechs ist mit einer Stunde und 15 Minuten nur unwesentlich länger. Die siebte und vorletzte Folge ist mit einer Stunde und sechs Minuten die kürzeste der zweiten Staffelhälfte. Zum Finale haut "Stranger Things" noch mal einen raus. Die achte und finale Folge dauert zwei Stunden und acht Minuten.

Finale Folgen kürzer als angenommen

Mit diesen Spielzeiten bewegt sich die zweite Hälfte von Season fünf in demselben Korridor wie der erste Teil, den Netflix Ende November veröffentlichte. Die Dauer der Folgen lag zwischen 57 Minuten und dem 86-minütigen Halbzeitfinale.

Die zweite Hälfte ist damit kürzer als spekuliert wurde. Ein Report auf dem Portal "Puck" hatte berichtet, dass die letzten vier Folgen in Spielfilmlänge laufen würden, von 90 Minuten bis über zwei Stunden.

Insgesamt ist die Spieldauer der fünften Staffel im Vergleich zur Rekord-Season vier deutlich gesunken. In der vierten Runde dauerte die kürzeste Folge 65 Minuten, alle anderen liefen deutlich über 70 Minuten.

Das Finale von Staffel vier dauerte fast zweieinhalb Stunden, genau gesagt 142 Minuten. Wie jetzt feststeht, wird diese Folge die längste Episode in der Geschichte von "Stranger Things".