Letzte Diakonisse in Stuttgart: Das jubilierende Herz

Ursula Retter ist die letzte Diakonisse in Stuttgart, die noch aktiv im Dienst steht. Doch jetzt geht sie in den Feierabend, wie die Schwestern ihren Ruhestand liebevoll nennen.
„Heute Morgen beim Anziehen dachte ich mir noch, dass Sie bestimmt enttäuscht sein werden“, sagt Ursula Retter und lächelt. Sie trägt eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover, darüber eine schwarze offene Bluse mit buntem Muster. Es gibt nichts an ihrem Outfit auszusetzen – außer, dass es nicht die erwartete Diakonissen-Tracht ist. Kein graues oder schwarzes Kleid, kein blauer Rock mit Strickjacke und keine weiße Haube.