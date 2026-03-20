Letzte Chance aufs Gymnasium: Deutlich weniger Kinder bestehen den Potenzialtest

Etwa 19 Prozent der Viertklässler haben doch noch den Sprung aufs Gymnasium geschafft. 2025 waren es wesentlich mehr. Warum fiel der Potenzialtest in diesem Jahr so schlecht aus?
Für manche Kinder ist der Potenzialtest die letzte Chance, um den Sprung aufs Gymnasium doch noch zu schaffen. Denn seit der Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung braucht es für den direkten Weg zum Abitur entweder ausreichend gute Noten im Halbjahreszeugnis der vierten Klasse oder ein Ergebnis auf gymnasialen Niveau im Kompass-4-Test. Ist keine der beiden Voraussetzungen erfüllt, können die Mädchen und Jungen noch am sogenannten Potenzialtest teilnehmen.