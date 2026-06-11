Im Finale der aktuellen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" wollte es nicht gelingen mit einem Sieg für das Moderations-Duo. Ihr Versagen mussten sie gleich im Anschluss erklären.
Das Staffelfinale von "Joko & Klaas gegen ProSieben" endete für Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) wenig ruhmreich. Das Duo scheiterte im letzten Finalspiel der laufenden Staffel - und musste unmittelbar nach der Sendung in einer Pressekonferenz die schlechte Leistung erklären. Eine Strafe, die schon in der Vorwoche im Raum stand.