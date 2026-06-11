Im Finale der aktuellen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" wollte es nicht gelingen mit einem Sieg für das Moderations-Duo. Ihr Versagen mussten sie gleich im Anschluss erklären.

Das Staffelfinale von "Joko & Klaas gegen ProSieben" endete für Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) wenig ruhmreich. Das Duo scheiterte im letzten Finalspiel der laufenden Staffel - und musste unmittelbar nach der Sendung in einer Pressekonferenz die schlechte Leistung erklären. Eine Strafe, die schon in der Vorwoche im Raum stand.

Die Ausgangslage für das Finalspiel: Nach Duellen gegen Popstar Wincent Weiss, Singer-Songwriter Johannes Oerding, Schauspielerin Taneshia Abt und Moderatorin Hadnet Tesfai ging es mit nur zwei erspielten Vorteilen bei vier Niederlagen ins Finale mit dem Namen "Nahwurferfahrung". Die Aufgabe für Joko und Klaas: In einer Entfernung von 2,75 Metern acht verschiedene Gegenstände auf ein Ziel werfen. Darunter eine Pokerkarte und eine Plastiktüte. 15 Fehlversuche standen zur Verfügung.

Sieben Fehlwürfe für ein DIN-A4-Blatt

Was sich in der Theorie machbar anhört, entpuppte sich in der Praxis als nicht gerade leicht. Allein an einem DIN-A4-Blatt ließen die beiden Moderatoren sieben ihrer kostbaren Fehlversuche liegen. Am Ende hatten sie keinen einzigen Fehlversuch mehr übrig - und noch vier weitere Gegenstände vor sich. Eine auch für das spielstarke Duo unlösbare Aufgabe.

Herrn ProSieben fackelte im Anschluss nicht lange. Heufer-Umlauf und Winterscheidt mussten direkt im Anschluss an die Sendung vor Publikum öffentlich ihr schlechtes Abschneiden begründen, wobei sowohl die Fragen als auch die Antworten des Moderations-Duos oft an Absurdität nicht zu überbieten waren.

Moderator Steven Gätjen gab zum Abschluss noch einen Ausblick, wie es weitergeht: "Wir sehen uns spätestens im Herbst wieder." Die nächste Staffel der beliebten Spielshow wird also kommen.