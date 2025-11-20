Letzte Aufbauarbeiten: Erste Impressionen vom Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg
Der Großteil der Hütten steht bereits: Am kommenden Dienstag beginnt der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Foto: Julian Meier

In weniger als einer Woche startet der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Die Aufbauarbeiten neigen sich dem Ende zu.

Es ist nicht mehr lange hin: Am kommenden Dienstag, 25. November, um 18 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarktes statt. Auf dem Marktplatz wird der Gospelchor der Ludwigsburger Friedenskirche „Voices of Peace“ auftreten, auch Oberbürgermeister Matthias Knecht und der Ludwigsburger Weihnachtsengel werden auf der Weihnachtsmarkt-Bühne zu sehen sein.

 

Rund eine Woche zuvor laufen die finalen Aufbauarbeiten. Am Dienstag und Mittwoch wurden die letzten Hütten aufgestellt. Der Weihnachtsbaum und die Engelssäulen stehen schon seit längerem auf dem Marktplatz.

Der Weihnachtsmarkt ist von 25. November bis 22. Dezember geöffnet. Erstmals ist in diesem Jahr auch der neugestaltete Arsenalplatz Teil des Weihnachtsmarktes, unter anderem fährt dort das beliebte „Blübähnle“ aus dem Blühenden Barock.

 