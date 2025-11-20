Letzte Aufbauarbeiten: Erste Impressionen vom Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg

6 Der Großteil der Hütten steht bereits: Am kommenden Dienstag beginnt der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Foto: Julian Meier

In weniger als einer Woche startet der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Die Aufbauarbeiten neigen sich dem Ende zu.











Es ist nicht mehr lange hin: Am kommenden Dienstag, 25. November, um 18 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarktes statt. Auf dem Marktplatz wird der Gospelchor der Ludwigsburger Friedenskirche „Voices of Peace“ auftreten, auch Oberbürgermeister Matthias Knecht und der Ludwigsburger Weihnachtsengel werden auf der Weihnachtsmarkt-Bühne zu sehen sein.