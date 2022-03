1 Mit dem Plakat soll gegen Russlands Angriffskrieg protestiert und Solidarität mit der Ukraine bekundet werden. Foto: dpa/Alexander Welscher

An der russischen Botschaft hängt ein großer Totenkopf-Putin: Den besten Blick auf das mehrere Meter große Plakat haben die Mitarbeiter - sie befindet sich direkt gegenüber dem Museum.















Link kopiert

Riga - In Lettlands Hauptstadt Riga hat das Museum für Medizingeschichte an seiner Fassade ein großes Plakat mit einem als Totenkopf stilisierten Porträt Wladimir Putins angebracht. Damit soll gegen Russlands Angriffskrieg protestiert und Solidarität mit der Ukraine bekundet werden.

Das Motiv wurde von einem lettischen Künstler gestaltet und ziert auch den Titel der aktuellen Ausgabe des lettischen Wochenmagazins „Ir“. Den besten Blick auf das mehrere Meter große Plakat haben die Mitarbeiter der russischen Botschaft - sie befindet sich direkt gegenüber dem Museum.

Protest gegen Russlands Angriff

Aus Protest gegen Russlands Angriff auf die Ukraine hatte zuletzt die Stadtverwaltung von Riga auch beschlossen, den Straßenabschnitt an der Botschaft und dem Museum in „Ukrainische Unabhängigkeitsstraße“ umzubenennen. Lettland grenzt an Russland und dessen Verbündeten Belarus. Das EU- und Nato-Land gilt - wie auch die beiden anderen Baltenstaaten Estland und Litauen - international als Fürsprecher der Ukraine.